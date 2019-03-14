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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan erteleme maçında aynı puan ile zirveyi paylaştığı Kocasinan Şimşekspor’u 3-0 yenen Talasgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu sağlama alırken, şampiyonluk için önemli bir adım attı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan erteleme maçında aynı puan ile zirveyi paylaştığı Kocasinan Şimşekspor'u 3-0 yenen Talasgücü Belediyespor, liderlik koltuğunu sağlama alırken, şampiyonluk için önemli bir adım attı.


Stat: Argıncık Stad 1 Nolu Saha


Hakemler: Mehmet Koç ***, Ahmet Çıtak ***, Turan Çelik ***


Saha Komiseri: Süleyman Nar


Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, İbrahim Şahinkaya (Dk.82 Kaan Haydar Şahin), Eray Ekerx, Yakupcan Yazgan, Ali Avcı (Dk.84 Melih Faruk Demir), Emrecan Akkaya, Chukwuemeka Gabriel Kalux, Kaan Melül (Dk.75 Dursun Erdem Yıldız), Mustafa Erkoç, Lukman Iwoloye


Kocasinan Şimşek: Ahmet Arda Yücel, Yunus Emre Büyükçekiç, Mertcan Babayiğit, Abdülkadir Baydilli, Okan Çetiner, Cengizhan Güler (Dk.62 Batuhan Bulut), Eren Topuz, Engincan Yıldırım, Berkay Arı, Muhammed Emin Özcan (Dk.43 Yasin Eken), Oğuzhan Örs (Dk.46 Furkan Aslan)


Goller: Dk.44 Mustafa Erkoç, Dk.55 Gabriel Kalu, Dk.78 Eray Eker (Talasgücü)

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