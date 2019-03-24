Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde kümede kalma yarışı veren iki takımın maçında Kayseri İdman Yurdu’nu 4-2 yenen Kocasinan Gençlikspor, ligde kalma adına umutlandı.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde kümede kalma yarışı veren iki takımın maçında Kayseri İdman Yurdu'nu 4-2 yenen Kocasinan Gençlikspor, ligde kalma adına umutlandı.
Stat: Argıncık 2 Nolu saha
Hakemler: Bilge Kaan Çakır, Kemal Deliktaş, Mehmet Kaya
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
Kocasinan Gençlik U19: Burak Üzüm, Emin Osman, Mustafa Bayındır, Ahmet Kahveci, Serhat Sönmez, Buğrahan Artıran, Ali Arslan, Davut Ögden, Şerafettin Sevimx, Batuhan Öztürk, Bilal Yıldırım
Kayseri İdman Yurdu U19: Samet Tecik Yasin Silay Naci Avcı, Zekeriya Usta, Mustafa Karakaya, Ahmet Kocaman, Oğuzhan Öncü, Oğuzhan Şirin, Hüseyin Özer, Orhan Çınar, Galip Akyıldız
Goller: Dk.11 Ali Arslan, Dk.20-60-80 Şerafettin Sevim (Kocasinan Gençlik-U19), Dk.10 Ahmet Kocaman, Dk.78 Hüseyin Özer (Kayseri İdmanyurdu)