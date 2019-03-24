Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde şampiyonluk kovalayan Kocasinan Şimşekspor 22.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk kovalayan Kocasinan Şimşekspor 22. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor'u 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonası'na katılma adına önemli bir avantaj elde etti.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Onur Öztal, Harun Soyeşik
Saha Komiseri: Nihat Akşit
Kocasinan Şimşekspor U19: Arda Yücel, Resul Şener, Furkan Yiğit Yılmaz, İsmailcan Erbaş, Emre Büyükçelik, Ozan Altuner, Eren Topuz, Batuhan Bozkurt, Berkay Arı, Okan Çetiner, Oğuzhan Örs
Kılıçaslan Yıldızspor U19: Mehmet Sarıçay, İbrahim Özdin, Yusuf Yalçın, Ömer Faruk Kalkan, Ali Ilık, Güray Kepenek, İsmail Polat, Osman Altunal, Çağrı Polat, Hasan Sancak, Osman Kerşanlı
Golleir: Dk.23 Berkay Arı, Dk.62 Eren Topuz, Dk.70 Resul Şener (K.Şimşekspor)