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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde şampiyonluk kovalayan Kocasinan Şimşekspor 22.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde şampiyonluk kovalayan Kocasinan Şimşekspor 22. hafta maçında Kılıçaslan Yıldızspor'u 3-0 yenerek Türkiye Şampiyonası'na katılma adına önemli bir avantaj elde etti.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Onur Öztal, Harun Soyeşik


Saha Komiseri: Nihat Akşit


Kocasinan Şimşekspor U19: Arda Yücel, Resul Şener, Furkan Yiğit Yılmaz, İsmailcan Erbaş, Emre Büyükçelik, Ozan Altuner, Eren Topuz, Batuhan Bozkurt, Berkay Arı, Okan Çetiner, Oğuzhan Örs


Kılıçaslan Yıldızspor U19: Mehmet Sarıçay, İbrahim Özdin, Yusuf Yalçın, Ömer Faruk Kalkan, Ali Ilık, Güray Kepenek, İsmail Polat, Osman Altunal, Çağrı Polat, Hasan Sancak, Osman Kerşanlı


Golleir: Dk.23 Berkay Arı, Dk.62 Eren Topuz, Dk.70 Resul Şener (K.Şimşekspor)

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