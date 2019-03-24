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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin güçlü ekibi Yolspor, 22.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin güçlü ekibi Yolspor, 22. hafta maçında karşılaştığı Erkiletspor'u 9-0 yenerek puanını 38'e çıkardı.


STAT: Argıncık 2


HAKEMLER: Oğuzhan Çadır, Onur Öztal, Furkan Uçar


SAHA KOMİSERİ: Yılmaz Özdaş


KAYSERİ YOLSPOR: İmdat Mercan, Ahmet Kahramanoğlu, İsmail Yıldırım, Said Gündoğan, Emirhan Çalış, Ramazan Cıngı, Yunus Güneri, Ahmet Korkmaz, Mustafa Saylağx, Mustafa Ekincix, Bahattin Ardıç


ERKİLETSPOR: Osman Gündoğan, Bilal Akın, Taha Dal, Bayram Kasa, Murad Akın, Muhammed Yıldırım, Nurettin Murad, Salih Buğra, Yasin Gencer, Mesut Can, Umut Saytürk


GOLLER: Dk.9,30 Mustafa Saylağ, Dk.14,40,86 Bahattin Ardıç, Dk.35,82 Mustafa Ekinci, Dk.75 Yunus Güneri, Dk.80 Ahmet Korkmaz (Yolspor)

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