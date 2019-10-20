Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'ne bu sezon yükselen iki takımın karşılaşmasında Anadolu Yıldızları güçlü rakibi Demirspor'u 4-2 yenerek ilk kez yer aldığı lige üç puanla başladı.

Stat Argıncık 1 Nolu

Hakemler: İsmail Sakar, Rıza Öztürk, Yakup Uğurlu

Anadolu Yıldızları U-19: Talha Gürsoy, Mustafa Oktay, Samet Adsız, Hasan Dalkılıç (Dk. 56 Gökhan Mutlu), Ali Yıldız, Mustafa Yılmaz, Baran Ayar (Dk. 51 Eray Yazılıtaş), Oğuzhan Şimşek(Dk. 68 Muhammet Salgın), Karahan Hamurcu, Murat Ayrın, Berat Aydemir

Demirspor U-19: Yüksel Karslıoğlu, İsmail Killik, Alican Koçer, Raşit Aslan (Dk. 78 Yusuf Demir), Ömer Can Koçer, Adem Ulu, Mehmet Koçak, Anıl Taş, Furkan Erdoğan (Dk. 50 Alper Efe), Taha Kınacı, Oğuzhan Şimşek

Goller: Murat Aydın Dk. 5, Berat Aydemir Dk. 44 (Pen.) ve Dk. 90, Karahan hamurcu Dk.70 (Anadolu Yıldızları), Serhat Pakır Dk. 14, Anıl Taş Dk. 16 (Demirspor)