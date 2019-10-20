Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin ilk haftasında Kaysergücü ile karşılaşan Gençlerbirliği her iki yarıda attığı goller ile rakibini 3-1 yenerek lige üç puan ile başladı.

Stat: Argıncık 1 Nolu

Hakemler: Ömer Hürcan Yücel, Mustafa Soner Yüce, Onur Aydın

Gençlerbirliği U-19: Eray Şahin, Fatih Aktaş (Dk. 80 Burak Polat), Serhat Pakır, Umut Tunç, Bayram Albayrak, Emin Özcan (Dk. 73 Yunus Emre Mert), Hasan Pamuk, Hüseyin Uytun (Dk. 39 Batuhan Alen), Samed Aydın, Hacı Mert Cingöz, Mustafa Atsız

Kayserigücü U-19: Abdülsamed Kavun, Samed Koçyiğit, Yahya Kızmaz, Erdem Çakmakçı, Adem Halis, Mehmet Akif Kemen (Dk.89 Halil İbrahim Çetinkaya), Berkan Aydoğan, Umut Yılmaz, Çağatay Duran (Dk. 65 Zekai Kepezkaya), Eren Yıldız, İsmail Uğur

Goller: Eren Yıldız Dk. 40 (K.K), Batuhan Alen Dk. 51, Yunus Emre Mert Dk. 75 (Gençlerbirliği), İsmail Uğur Dk.50 (Kayserigücü)