İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin ilk haftasında Kaysergücü ile karşılaşan Gençlerbirliği her iki yarıda attığı goller ile rakibini 3-1 yenerek lige üç puan ile başladı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin ilk haftasında Kaysergücü ile karşılaşan Gençlerbirliği her iki yarıda attığı goller ile rakibini 3-1 yenerek lige üç puan ile başladı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Ömer Hürcan Yücel, Mustafa Soner Yüce, Onur Aydın


Gençlerbirliği U-19: Eray Şahin, Fatih Aktaş (Dk. 80 Burak Polat), Serhat Pakır, Umut Tunç, Bayram Albayrak, Emin Özcan (Dk. 73 Yunus Emre Mert), Hasan Pamuk, Hüseyin Uytun (Dk. 39 Batuhan Alen), Samed Aydın, Hacı Mert Cingöz, Mustafa Atsız


Kayserigücü U-19: Abdülsamed Kavun, Samed Koçyiğit, Yahya Kızmaz, Erdem Çakmakçı, Adem Halis, Mehmet Akif Kemen (Dk.89 Halil İbrahim Çetinkaya), Berkan Aydoğan, Umut Yılmaz, Çağatay Duran (Dk. 65 Zekai Kepezkaya), Eren Yıldız, İsmail Uğur


Goller: Eren Yıldız Dk. 40 (K.K), Batuhan Alen Dk. 51, Yunus Emre Mert Dk. 75 (Gençlerbirliği), İsmail Uğur Dk.50 (Kayserigücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.