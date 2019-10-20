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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde ilk hata maçında ligin yeni takımlarından Yavuzspor ile karşılaşan Kocasinan Şimşekspor sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde ilk hata maçında ligin yeni takımlarından Yavuzspor ile karşılaşan Kocasinan Şimşekspor sahadan 4-2 galip ayrıldı.


Stat: Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Kemal Deliktaş, Rıza Öztürk, Mehmet Kaya


Kocasinan Şimşekspor U-19: Ahmet Arda Yücel, İsmail Can Erbaş, Furkan Yiğit Yılmaz, Yunus Emre Büyükçekiç, Abdülkadir Baykaldı, Emircan Yıldırım, Batuhan Bozkurt, Cengizhan Güler (Dk. 52 Yasin Eker), Furkan Aslan, Abdullah Enes Ozan (Dk. 57 Aziz Kaan Hasdemir), Kadir Eren Üçal (Dk. 60 Kadir Dinçaslan)


Yavuzspor: Alperen Yılmaz, Yusuf Şahin, Semih Bingöl, Harun Yılmaz (Dk. 35 Talha Doğan), Tolga Taşoluk, Mustafa Solak, Mehmet İnce (Dk. 46 Furkan Zengin), Hüseyin Taş (Dk. 60 Gökdeniz Temizyürek), Görkem Gök, Fatih Bağcı, Gökhan Bıyık


Goller: Batuhan Bozkurt Dk. 2, Furkan Aslan Dk. 46 ve 89, Kadir Eren Üçal Dk. 50 (Kocasinan Şimşekspor), Görkem Gök Dk. 45, Furkan Zengin Dk. 68 (Yavuzspor)

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