Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin ilk maçında Esen Makina Belsinspor ile karşılaşan Yolspor, her iki yarıda bulduğu goller ile rakibini 2-1 mağlup etti.

Stat Argıncık 2 Nolu

Hakemler: Mehmet Yeniay, İzzet Samur, Kadir Çelikbaş

Yolspor U-19: İmdat Mercan, Efehan Çimen, İsmail Yıldırım, Kaan Sağnak (Dk. 22 Murat Akbulut), Birhat Yağbasan, Hamit Doğan, Yasin Tarım (Dk. Tevfikcan Albayrak), Yunus Güneri, Mustafa Saylağ, Samet Uçar, Furkan Şahin (Dk. 46 İbrahim Doğukan Örnek)

E.M.Belsinspor U-19: Burhan Gazi Şahin, Volkan Model, Ahmet Temur (Dk. 57 Okan Öcal), Ömer Söyler, Batuhan Arı, Emre Alanlar, Ömer Can, Mikail Kahraman, Tolga Altun (Dk. 46 Yusuf Emre Korkmaz), Görkem Çavdar, Eren Ayyıldız (Dk. 50 Berat Öztürk)

Goller: Mustafa Saylağ Dk. 40 (Pen.), Yunus Güneri Dk 53 (Yolspor), Batuhan Arı Dk.66 (E.M.Belsinspor)

Kırmızı Kartlar: Murat Akbulut Dk. 70 (Yolspor), Yunus Emre Korkmaz Dk. 80 (E.M.Belsinspor)