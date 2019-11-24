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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan Anadolu Yıldızları-Kayseri Yolspor maçı karşılıklı goller ile 1-1 sona ererken, iki takımda puanını 13’e çıkartarak zirve takibini sürdürdü.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan Anadolu Yıldızları-Kayseri Yolspor maçı karşılıklı goller ile 1-1 sona ererken, iki takımda puanını 13'e çıkartarak zirve takibini sürdürdü.


Stat: Argıncık 2 No


Hakemler: Esat Sabuncu, Samet Uzun, Onur Arifoğlu


Anadolu Yıldızları: Talha Gürsoy, Oğuzhan Şimşek, Samet Atsız, Mustafa Oktay, Ali Yıldız, Gökhan Mutlu, Eray Yazılıtaş ( Dk. 75 Emre Şahin ), Mustafa Yılmaz, Karahan Hamurcu, Murat Aydın, Berat Aydemir


Kayseri Yolspor: İmdat Mercan, Hamit Doğan ( Dk. 78 Murat Akbulut), İsmail Yıldırım, Efehan Çimen, Birhat Yağbasan, Yasin Tarım, Doğan Örnek, Yunus Güneri, Mustafa Saylağ, Samet Uçar, Can Ardıç


Goller: Karahan Hamurcu Dk. 25 ( Anadolu Yıldızlarıspor ) , Mustafa Saylağ Dk. 28 ( Kayseri Yolspor )


Kırmızı Kart: Kaan Sağnak Dk. 70 (Kayseri Yolspor)

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