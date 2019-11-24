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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-16 Ligi 6.

Haftasında, Esen Makina Belsinspor ile karşı karşıya gelen Talas Anayurtspor, rakibini 5-3 yenerek puanını 6'ya çıkarttı ve ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. E.M.Belsinspor ise puan hasretini yine dindiremedi.


Stat: Argıncık 2 No


Hakemler: İsmail Sakar, Harun Soyeşik, Oğuzhan Bahçıvan


Talas Anayurtspor: Burak Kibar, Doğan Bilgin, Egemen Polat, Furkan Akbaş, Eren Alkan, Fethi Kaplan, Özgür Çiçek, Tayyip Atmaca, Halil Coşkun, Cengiz Eşme, Erol Aydeniz


E. M. Belsinspor: Muhammed Yenidoğan, Volkan Model, Ahmet Temur, Sedat Kaymaz, Batuhan Arı, Okan Öcal ( Dk. 52 Malik Enes Yıldız), Yıldırım Beyazıt, Mikail Kahraman, Tolga Altun, Görkem Çavdar, Safa Murat Aslan


Goller: Cengiz Eşme Dk. 18 (pen) , Fethi Kaplan Dk. 19, 35 , Halil Coşkun Dk. 75, 88 ( Talas Anayurtspor ) , Batuhan Arı Dk. 38 , Görkem Çavdar Dk. 58, 82 ( E. M. Belsinspor)

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