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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri 1.

Amatör Küme U-19 Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Kocasinan Şimşekspor, zorda olsa Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerek zirvedeki yerini korumuş oldu.


Stat: Argıncık 1 No


Hakemler: Aydoğan Mantar, Fatih Yıldırım, Selahattin Ak


Gençlerbirliği: Eray Şahin, Umut Tunç, Mustafa Atsız, Hüseyin Uytum( Dk. 47 Eray Demir), Emin Özcan, Batuhan Alan ( Dk 70 Samed Aydın) , Hacı Mert Cingöz, Hasan Pamuk, Fatih Ataç, Serhat Pakır, Burak Polat


Kocasinan Şimşekspor: Arda Yücel, Furkan İlhan, Yiğit Yılmaz, İsmail Can Erbaş, Abdülkadir Baykaldı, Yasin Eker, Furkan Aslanxx*, Kadir Eren Üçal, Berkay Arı, Emircan Yıldırım, Batuhan Bozkurt Bolat


Goller: Burak Polat Dk. 18 , Samed Aydın Dk. 87 ( Gençlerbirliği ) Batuhan Bozkurt Bolat Dk. 55 , Berkay Arı Dk. 73 , Abdülkadir Baykaldı Dk. 90 ( K.Sinan Şimşekspor )


Kırmızı Kart: Batuhan Bozkurt Bolat Dk. 70 (Kocasinan Şimşek)

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