Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Amatör Küme U-19 Ligi'nde namağlup yoluna devam eden Kocasinan Şimşekspor, zorda olsa Gençlerbirliği'ni 3-2 yenerek zirvedeki yerini korumuş oldu.

Stat: Argıncık 1 No

Hakemler: Aydoğan Mantar, Fatih Yıldırım, Selahattin Ak

Gençlerbirliği: Eray Şahin, Umut Tunç, Mustafa Atsız, Hüseyin Uytum( Dk. 47 Eray Demir), Emin Özcan, Batuhan Alan ( Dk 70 Samed Aydın) , Hacı Mert Cingöz, Hasan Pamuk, Fatih Ataç, Serhat Pakır, Burak Polat

Kocasinan Şimşekspor: Arda Yücel, Furkan İlhan, Yiğit Yılmaz, İsmail Can Erbaş, Abdülkadir Baykaldı, Yasin Eker, Furkan Aslanxx*, Kadir Eren Üçal, Berkay Arı, Emircan Yıldırım, Batuhan Bozkurt Bolat

Goller: Burak Polat Dk. 18 , Samed Aydın Dk. 87 ( Gençlerbirliği ) Batuhan Bozkurt Bolat Dk. 55 , Berkay Arı Dk. 73 , Abdülkadir Baykaldı Dk. 90 ( K.Sinan Şimşekspor )

Kırmızı Kart: Batuhan Bozkurt Bolat Dk. 70 (Kocasinan Şimşek)