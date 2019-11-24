Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 6. Hafta maçında lider Talasgücü Belediyespor, güçlü rakibi Erkilekspor'u 6-0 gibi farklı bir skor ile yenerek zirvedeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Stat: Argıncık 1 No

Hakemler: Ahmet Pakırcı, Mustafa Kalaycı, Bekir Kahraman

Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, Kaan Şahin, Güray Kepenek, Faruk Demir, Ali Avcı, Dursun Erdem Yıldız, Kaan Türk (Dk. 46 Ali İlik), Abdulsamet Demirel, Furkan Köylü, Emre Can Akkaya

Erkiletspor: Osman Gündoğdu, Hüseyin Yalçın, Bahadır Sarıçiçek, Oğuzhan Apaydın, Murat Taha Dal, Ömer Kaya, Osman Sönmez, Hakan Düşmez, Yasin Dağdelen, Nurettin Murat( Dk. Eren Yurdakan), Murat Atasever( Dk. 46 Yusuf Emre Erdel)

Goller: Dursun Erdem Yıldız Dk. 35, 75 , Abdulsamet Demirel Dk. 50, 85 , Furkan Köylü Dk. 10 Emre Can Akkaya Dk. 20 (Talasgücü Belediyespor)