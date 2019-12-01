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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 6.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 6. hafta maçında Esen Makine Belsinspor ile karşılaşan Gençlerbirliği, 70. dakikada attığı gol ile rakibini 1-0 mağlup etti.


Stat: Argıncık 1Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz,Bekir Kahraman, Onur Aydın


E.M. Belsinspor: Muhammed Yenidoğan, Yıldırım Bayazıt, Ahmet Temur, Tolga Altun, Batuhan Arı, Görkem Çavdar, Ömer Söyler( Dk. 85 Emre Alanlar), Volkan Bedel ( Dk. 74 Mikail Karaman), Ömer Can, Enes Yıldırım, Mehmet Bozdoğan( Dk. 61 Tarık Güneş)


Gençlerbirliği: Eray Şahin, Fatih Aktaş, Serhat Pakır, Bayram Albayrak, Tahir Can Çeçen, Burak Polat ( Dk. 85 Yunus Emre Şahin), Yunus Emre Mert, Hacı Mert Cingöz, Eren Demir, Batuhan Alenxx ( Dk. 61 Ahmet Topal), Samed Aydın


Gol: Tahir Can Çeçen Dk. 70 ( Gençlerbirliği )


Kırmızı Kart: Tolga Altun Dk. 88 ( E. M. Belsinspor )

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