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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 9.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 9. hafta maçında Talas Anayurtspor'u 4-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.


Stat Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler Yusuf Uğurlu, Furkan Ulu, Deniz Apaçık


Talas Anayurtspor Burak Kibar, Özgür Çiçek, Fethi Kaplan, Tayyip Atmaca, Deniz Güngör (Dk. 75 Kaan Kökoğlu), Eren Alkan ( Dk. 85 Mert Yusuf Aslan), Berkehan Özsoy, Serhat Sarıbuğa, Erol Aydeniz ( Dk. 88 Ramazan Akgöz), Halil Coşkun


Talasgücü Belediyespor Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, Ahmet Karahan, Mustafa Bayram, Yakup Çilkaya, Ali Avcı, Dursun Erdem Yıldız, Kubilay Kaan Türk ( Dk. 46 Sait Durak), Abdulsamet Demirel (Dk. 60 Emre Halıcı), Muhammed Aktan (Dk. 70 Muharrem Sahar), Emre Can Akkaya


Goller Kubilay Kaan Türk Dk. 40, Sait Durak Dk. 62 ve 84, Ali Avcı Dk. 75 ( Talasgücü Belediyespor)

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