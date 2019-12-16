Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 9.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 9. hafta maçında Talas Anayurtspor'u 4-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Stat Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler Yusuf Uğurlu, Furkan Ulu, Deniz Apaçık
Talas Anayurtspor Burak Kibar, Özgür Çiçek, Fethi Kaplan, Tayyip Atmaca, Deniz Güngör (Dk. 75 Kaan Kökoğlu), Eren Alkan ( Dk. 85 Mert Yusuf Aslan), Berkehan Özsoy, Serhat Sarıbuğa, Erol Aydeniz ( Dk. 88 Ramazan Akgöz), Halil Coşkun
Talasgücü Belediyespor Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, Ahmet Karahan, Mustafa Bayram, Yakup Çilkaya, Ali Avcı, Dursun Erdem Yıldız, Kubilay Kaan Türk ( Dk. 46 Sait Durak), Abdulsamet Demirel (Dk. 60 Emre Halıcı), Muhammed Aktan (Dk. 70 Muharrem Sahar), Emre Can Akkaya
Goller Kubilay Kaan Türk Dk. 40, Sait Durak Dk. 62 ve 84, Ali Avcı Dk. 75 ( Talasgücü Belediyespor)