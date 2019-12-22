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Kayseri Birinci Amat?r K?me U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amat?r K?me U-19 Ligi’nde oynanan 10.

Kayseri Birinci Amat?r K?me U-19 Ligi'nde oynanan 10. hafta ma??nda lider Talasg?c? Belediyespor, g??l? rakibi Gen?lerbirli?i ?n?nde zorlanmas?na ra?men sahadan 2-1 galip ayr?larak yoluna nama?lup olarak devam etti.


Stat Vali Muammer G?ler


Hakemler: O?uzhan ?ad?r, Caner Kalem, Selahattin Ak


Talasg?c? Belediyespor: G?rsel Can Ko?er, U?ur Ta?p?nar, Ahmet Karahan (Dk. 46 Mustafa Bayram), Kaan Haydar ?ahin, Melih Faruk Demir, Ali Avc?, Emre Can Akkaya (Dk. 70 Muharrem Sahar), Ahmed Said Durak, Abdulsamet Demirel, Muhammed Aktan (Dk. 46 Yakup ?ilkaya), Dursun Erdem Y?ld?z


Gen?lerbirli?i: Kamil Ate?, Fatih Akta?, Serhat Pak?r, Umut Tun?, Tahir Can ?e?en, Burak Polat (Dk. 60 Hasan Pamuk), Mustafa Ats?z, Hac? Mert Cing?z, Eren Demir, Emin ?zcan(Dk. 80 Yunus Emre Mert) Samed Ayd?n


Goller: U?ur Ta?p?nar Dk. 56 ve 85 (pen) (Talasg?c? Belediyespor), Emin ?zcan Dk. 25 (Gen?lerbili?i)


K?rm?z? Kartlar: Samed Ayd?n Dk. 55 , Fatih Akta? Dk. 80 ve Yunus Emre Mert Dk. 90 (Gen?lerbirli?i) , Dursun Erdem Y?ld?z Dk. 80 (Talasg?c? Belediyespor)

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