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Kayseri Birinci Amat?r K?me U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amat?r K?me U-19 Ligi’nde oynanan 10.

Kayseri Birinci Amat?r K?me U-19 Ligi'nde oynanan 10. hafta ma??nda alt s?ralardan kurtulma m?cadelesi veren iki tak?m kar?? kar??ya geldi. Talas Anayurtspor'u 4-2 yenen Demirspor puan?n? 9'a ??kartarak k?me d??me hatt?n?n ?zerine ??kt?.


Stat: Vali Muammer G?ler


Hakemler: Ahmet Pak?rc?, Onur ?ztal, Fatihhan Ayar


Demirspor: Y?ksel Karsl?o?lu, ?smail Kellik, Emircan Ko?er, Ali Bekta?, Sefa Akkaya, Beh?et Ekinci, Serkan Erdo?an, Taha K?nac?, Mehmet Ko?akx, An?l Ta? ( Dk. 88 G?khan Manduz), Furkan Erdo?an ( Dk. 80 Berat Lekesiz)


Talas Anayurtspor: Burak Kibar, ?zg?r ?i?ek, Furkan Akba?, Fethi Kaplan, Eren Alkan, Berkehan ?zsoy, Serhat Sar?bu?a (Dk. 70 Mehmet Kaan K?ko?lu), Deniz G?ng?r, Cengiz E?me, Halil Ca?kun, Erol Aydeniz


Goller: Mehmet Ko?ak Dk. 10 , 32 ve 85 , An?l Ta? Dk. 70 ( Demirspor ) , Deniz G?ng?r Dk. 45 , Halil Co?kun Dk. 88

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