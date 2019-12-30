Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Talas Anayurtspor’u 6-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Talas Anayurtspor'u 6-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Stat: Argıncık 1 No'lu Saha
Hakemler: Arman Erkılıç, Bekir Kahraman, Serkan Yıldırım
Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan Akgüneş, Oğuzhan Şimşek, Samet Atsız ( Dk. 75 Tevfik Sarıkaya) Mustafa Oktay, Ali Yıldız, Gökhan Mutlu ( Dk. 55 Emre Şahin), Eray Yazılıtaş, Mustafa Yılmaz, Karahan Hamurcux, Murat Aydın (Dk. 65 Baran Ayar), Berat Aydemir
Talas Anayurtspor: Burak Kibar, Çağrı Şahin (Dk. 25 Serhat Sarıbuğa), Furkan Aktaş, Fethi Kaplan, Eren Alkan (Dk. 65 Mert Aslan), Berkehan Özsoy, Doğan Bilgin, Recep Atmaca (Dk. 65 Mehmet Kağan Kökoğlu), Cengiz Esme, Halil Coşkun, Erol Aydeniz
Goller: Karahan Hamurcu Dk. 5 , 7 , 16 , 46, 60 ve 74 (Anadolu Yıldızları), Doğan Bilgin Dk. 55 (Talas Anayurtspor)