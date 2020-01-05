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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi’nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 12.

Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 12. hafta maçında Demirspor önünde 7-1 kazanarak haftayı üç puan ile kapattı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Birtan Ekren, Fatih Yıldırım, Tolga Selvi


Talasgücü Belediyespor U-19: Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, Kaan Haydar Şahin, Yakup Çilkaya, Melih Faruk Demir, Ali Avcı, Muharrem Sahar, Emre Can Akkaya (Dk. 46 Muhammet Aktan), Abdulsamet Demirel (Dk. 75 İsmail Işık), Furkan Köylü, Dursun Erdem Yıldız (Dk. 68 Kubilay Kaan Türk)


Demirspor U-19: Yüksel Karslıoğlu, Hulusi Sancak, Emircan Koçer, Sefa Kaya, Behçet Ekinci, Kerem Doğan, Alican Koçer, Anıl Taş, Mehmet Koçak, Taha Kınacı (Dk. Adem Ulu), Serkan Erdoğan ( Dk. 55 Emre Gezgin)


Goller: Uğur Taşpınar Dk. 7 , Muharrem Sahar Dk. 15 , 50 ve 85 , Kubilay Kaan Türk Dk. 70 ve 80 , Kaan Haydar Şahin Dk. 73 (Talasgücü Belediyespor), Anıl Taş Dk. 57 (Demirspor)

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