Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi’nde zirve yarışı veren Kayseri Yolspor, 12.
Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Kayseri Yolspor, 12. hafta maçında karşılaştığı güçlü rakibi Erkiletspor'u 4-1 yenerek puanını 27'ye çıkardı.
Stat Argıncık 1 Nolu
Hakemler: Mehmet Altıparmak, Kemal Hattatioğlu, Serkan Yıldırım
Yolspor U-19: İmdat Mercan, Kaan Sağnak, Murat Akbulut, Efehan Çimen, Yakup Bülbül, Emre Solak, Doğukan Örnek, Hamit Doğan, Mustafa Saylağ (Dk. 85 Metin Susamaz) , Birhat Yağbasan, Furkan Şahin
Erkiletspor U-19: Osman Gündoğdu, Yusuf Emre Erdez, Bahadır Sarıçiçek, Taha Dal, Hüseyin Yalçın, Ömer Kaya *, Murat Atasever, Muammer Savaş, Eren Yurdakon (Dk. 46 İsmail Timircioğlu), Nurettin Murat, Osman Atilla Sönmez
Goller: Mustafa Saylağ Dk. 5 ve 65 , Hamit Doğan Dk. 50 , Doğukan Örnek Dk. 74 (Yolspor), İsmail Timircioğlu Dk. 60 (Erkiletspor)