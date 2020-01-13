Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Esen makine Belsinspor ile Özvatan Gençlikspor 2-2 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattılar.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Esen makine Belsinspor ile Özvatan Gençlikspor 2-2 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattılar.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Hacı Güverti, Murat Ahi, Oğuzhan Döner
E.M.Belsinspor: Burhan Şahin, Volkan Bedel, Yunus Emre Korkmaz, Yıldırım Bayazıt, Tolga Altun, Mehmet Bozoğan, Ömer Söyler, Mikail Karaman, Uğur Alper, Ömer Can, Ahmet Temur
Özvatan Gençlik: Furkan Bilir, Canbaz Halil, Mehmet Hançer, Yusuf Başo, İsas Durmuş Karadaş, Alperen Bayılıuş(Dk. 65 Rahim Çaça), Ertuğrul Collok, Hakan Yıldız, İbrahim Özdin, Tolgahan Tepeli, Umut Kayalı
Goller: Ömer Söyler Dk. 20 , Ahmet Temur Dk. 73 (pen) (E.M. Belsinspor) , İbrahim Özdin Dk. 35 ve 43 (Özvatan Gençlik)
Kırmızı Kartlar: Ahmet Temur Dk. 78 (E.M.Belsinspor) , Hakan Yıldız Dk. 75 , İbrahim Özdin Dk. 78 , Canbaz Halil Dk. 82 (Özvatan Gençlik)