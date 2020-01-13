İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 13.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 13. Hafta maçında Demirspor'u 3-2 mağlup eden Hacılar Erciyesspor, puanını 19'a çıkartarak yükselişini sürdürdü.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Arman Erkılıç, Yaşar Beşağıl, Bekir Kahraman


Demirspor: Yüksel Karslıoğlu (Dk. 46 Emre Gezgin), Hulusi Sancak (Dk. 85 Serkan Erdoğan), Emircan Koçer, Sefa Akkaya, Alican Koçer, Behçet Ekinci, Kerem Doğan (Dk. 90 Abdullah Çabuk), Anıl Taş, Mehmet Koçak, Taha Kınacı, Derviş Kınacı


Hacılar Erciyesspor: İbrahim Coşar (Dk. 70 Hakan Karakaya), Bahadır Söylemez, Yunus Emre Bayrak, Şafak Onur Arı, Hasan Talha Topal, Mehmet Akif Kahraman, Hacı Murat Arık, Batuhan Çetiner (Dk. 30 Arif Şener), Hasan Oyarkılıçgil, İsmail Bingül, Erdem Semih Tuğrul


Goller: Taha Kınacı Dk. 77 , Kerem Doğan Dk. 80 (Demirspor) , İsmail Bingül Dk. 20 ve 35 , Hasan Talha Topal Dk. 83 (Hacılar Erciyes Gençlik)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.