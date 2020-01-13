Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 13.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 13. Hafta maçında Demirspor'u 3-2 mağlup eden Hacılar Erciyesspor, puanını 19'a çıkartarak yükselişini sürdürdü.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Arman Erkılıç, Yaşar Beşağıl, Bekir Kahraman
Demirspor: Yüksel Karslıoğlu (Dk. 46 Emre Gezgin), Hulusi Sancak (Dk. 85 Serkan Erdoğan), Emircan Koçer, Sefa Akkaya, Alican Koçer, Behçet Ekinci, Kerem Doğan (Dk. 90 Abdullah Çabuk), Anıl Taş, Mehmet Koçak, Taha Kınacı, Derviş Kınacı
Hacılar Erciyesspor: İbrahim Coşar (Dk. 70 Hakan Karakaya), Bahadır Söylemez, Yunus Emre Bayrak, Şafak Onur Arı, Hasan Talha Topal, Mehmet Akif Kahraman, Hacı Murat Arık, Batuhan Çetiner (Dk. 30 Arif Şener), Hasan Oyarkılıçgil, İsmail Bingül, Erdem Semih Tuğrul
Goller: Taha Kınacı Dk. 77 , Kerem Doğan Dk. 80 (Demirspor) , İsmail Bingül Dk. 20 ve 35 , Hasan Talha Topal Dk. 83 (Hacılar Erciyes Gençlik)