Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 13.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 13. Hafta maçında karşılaştığı en yakın takipçisi Anadolu Yıldızları'nı 3-1 yenerek aradaki puan farkını 10'a çıkardı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Yusuf Uğurlu, Fatih Yıldırım, Barışcan Ateş
Talasgücü Belediyespor: Hasan Cem Ateş, Yakup Çilkaya, Kaan Haydar Şahin, Mustafa Bayram (Dk. 42 Hanifi Güray Kepenek), Melih Faruk Demir, İsmail Işık, Muharrem Sahar, Kubilay Kaan Türk (Dk. 77 Emre Can Akkaya), Muhammet Aktan (Dk. 28 Ahmet Said Durak), Furkan Köylü, Dursun Erdem Yıldız
Anadolu Yıldızları: Ertan Akgüneş, Oğuzhan Şimşek, Samet Atsız (Dk. 85 Tefik Sarıkayax), Gökhan Mutlu, Ali Yıldız, Emre Şahin, Eray Yazılıtaş, Mustafa Yılmaz, Karahan Hamurcu (Dk. 85 Hasan Dalkılıç), Murat Aydın (Dk. 79 Batuhan Şahin), Berat Aydemir
Golleri: İsmail Işık Dk. 17 , Gökhan Mutlu Dk. 35 (K.K) , Kaan Haydar Şahin Dk. 78 (Talasgücü Belediyespor) , Karahan Hamurcu Dk. 40 (Anadolu Yıldızları)