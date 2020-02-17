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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan güçlü rakibi Erkiletspor’ 4-1 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor, 15.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan güçlü rakibi Erkiletspor' 4-1 mağlup eden Kocasinan Şimşekspor, 15. hafta sonunda puanını 39 yaparak lider Talasgücü Belediyespor'u takibini sürdürdü.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Arman Erkılıç, Onur Öztal, Engin Can Doğan


Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy, Abdulkadir Söyler, Yiğit Yılmaz, İsmail Can Erbaş, Abdullah Enes Ozan, Yusuf Aslan, Batuhan Bozkurt Bolat (Dk. 65 Furkan Aslan), Emircan Yıldırım (Dk. 76 Kadir Eren Üçal), Serhat Uğur, Berkay Arı (Dk. 55 Utku Mesut Erdem), Aziz Kaan Hasdemir


Erkiletspor: İsmail Timürcuoğlu, Emre Erdel (Dk. 82 Eren Yurdakon), Muammer Savaş, Murat Taha Dal, Hüseyin Yalçın, Ömer Kaya, Bekir Arslan (Dk. 25 Enes Türkkan), Hakan Mert Düşmez (Dk. 75 Batuhan Biner), İbrahim Sadri Şimşek, Halil Coşkun, Osman Atila Sönmez


Goller: Halil Coşkun Dk. 75 (Erkiletspor), Berkay Arı Dk. 1 ve 35 , Utku Mesut Erdem Dk. 70 , Kadir Eren Üçal Dk. 89 (Kocasinan Şimşekspor)

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