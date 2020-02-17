Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 15. haftasında karşılaştığı Kayserigücü'nü 5-0 gibi farklı bir skor ile mağlup eden Talasgücü Belediyespor, 15. galibiyetine imza atarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Yusuf Uğurlu, Barışcan Ateş, Sema Çetin

Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, Ahmet Karahan, Melih Faruk Demir, Ali Avcı, Muharrem Sahar (Dk. 68 Ali Ilık), Kubilay Kaan Türk (Dk. 68 Ahmed Said Güneş), Abdulsamet Demirel (Dk. 85 İsmail Işık), Furkan Köylü, Dursun Erdem Yıldız

Kayserigücü: Abdullah Samet Kavun, Emre Mert Zencir (Dk. 42 İsmail Uğur), Harun Yıldız, Mehmethan Karahan (Dk. 68 Akif Keman), Seyfettin Gülmez, Umut İzzet Yılmaz, Murat Çelik (Dk. 75 Ahmet Taş), Yusuf Salih Şengül, Zekai Kepezkaya, Adem Halis

Goller: Uğur Taşpınar Dk. 20 ve 80 , Dursun Erdem Yıldız Dk. 30 , Ali Avcı Dk. 44 ve 88 (Talasgücü Belediyespor)