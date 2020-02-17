Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin 15. haftasında karşı karşıya gelen Yavuzspor ile Esen Makina Belsinspor karşılıklı goller ile 2-2 berabera kalarak haftayı 1 puan ile kapattılar

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Oğuzhan Çadır, Muhammed Emin Çolak, Aleyna Nur Karabulut

Yavuzspor: Serdar Yozgatlıoğlu, Yusuf Şahin, Samet Dirgenoğlu, Mustafa Solak, Semih Bingöl, Harun Yılmaz, Oğuzhan Kılıçaslan, Alpay Şimşek, Görkem Gök, Fatih Bağcı, Hüseyin Taş (Dk. 46 Enes Ulutaş)

E.M.Belsinspor: Gazi Şahin, Volkan Bedal (Dk. 70 Emre Alanlar), Çetin Güney (Dk. 80 Okan Öcal), Yıldırım Beyazıt, Ahmet, Enes Yıldırım, Ömer Söyler, Mikail Karaman, Uğur Alper, Tarık Güneş (Dk. 46 Yunus Emre Korkmaz), Eren Ayyıldız

Goller: Görkem Gök Dk. 48 , Fatih Bağcı Dk. 60 (Yavuzspor), Ahmet Dk. 30 , Enes Yıldırım Dk. 50 (E.M.Belsinspor)