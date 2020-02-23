Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları zorlayan iki takımın maçında Kayseri Yolspor, güçlü rakibi Gençlerbirliği'ni 7-1 gibi farklı bir skor ile yenerek haftanın flaş sonucuna imza attı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Berkan Özkoçak, Mustafa Boylu, Sema Çetin

Yolspor: İmdat Mercan, Murat Akbulut, Hamit Doğan, Efehan Çimen, Birhat Yağbasan, Yasin Tarım, İbrahim Doğukhan Örnek, Yunus Güneri (Dk. 30 Okan Kılıç), Mustafa Saylağ (Dk. 70 Kasım Argun), Durmuş Tarım ***, Bahatin Can Ardıç (Dk. 80 Ali Osman Ergüneri)

Gençlerbirliği: Eray Şahin(Dk. 65 Kamil Ateş) Sezai Küçük, Serhat Pakır, Fatih Aktaş (Dk. 46 Enes Atcı), Abdullah Büyükelbaşı, Tahir Can Çeçen, Yunus Emre Mert, Muhammed Emin Özcan, Burak Polat, Batuhan Alen, Samed Aydın

Goller: Samed Aydın Dk. 53 (Gençlerbirliği) , Mustafa Saylağ Dk. 15 , 48 ve 65 , Yunus Güneri Dk. 10 , Bahattin Can Ardıç Dk. 25 ve 55 , Yasin Tarım Dk. 60 (Yolspor)