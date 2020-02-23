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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde ligde kalma yarışı veren Talas Anayurtspor, Yavuzspor’u 8-1 mağlup ederek son derece önemli bir galibiyete imza attı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde ligde kalma yarışı veren Talas Anayurtspor, Yavuzspor'u 8-1 mağlup ederek son derece önemli bir galibiyete imza attı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam, Oğuzhan Bahçıvan, Aleyna Nur Karabulut


Talas Anayurtspor: Hacı Mehmet Özcan, Recep Tayyip Atmaca, Doğan Çarboğa,Mehmet Ekrem Ök, Furkan Akbaş, Berkehan Özsoy, Serhat Sarıbuğa, Eren Alkan (Dk. 73 Fethi Kaplan), Erol Aydeniz, (Dk. 82 Ramazan Akgöz), Doğan Bilgin, Mehmet Kaan Kökoğlu


Yavuzspor: Alperen Yılmaz, Yusuf Şahin (Dk. 35 Oğuzhan Kılıçaslan), Mustafa Solak, Tolga Taşoluk, Serdar Yozgatlıoğlu (Dk. 75 Yusuf Çıkar), Harun Yılmaz, Samet Dirgenalioğlu, Alpay Şimşek, Görkem Gök, Fatih Bağcı, Enes Ulutaş (Dk. 46 Semih Bingöl)


Goller: Durmuş Tarım Dk. 10 , 28 65 ve 73 , Erol Aydeniz Dk. 30 , 40 ve 88 , Berkehan Özsoy Dk. 82 (Talas Anayurtspor) , Oğuzhan Kılıçaslan Dk. 47 (Yavuzspor)

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