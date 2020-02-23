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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Demirspor ile Kayserigücü karşılıklı goller ile 3-3 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın maçında Demirspor ile Kayserigücü karşılıklı goller ile 3-3 berabere kalarak haftayı birer puanla kapattı.


Stat Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Fulya Fırat, Emre Ünlü, İbrahim Özlü


Demirspor: Yusuf Satık, Hulisi Sancak, Emircan Koçer, Alican Koçer, Yasin Karaevli, Behçet Ekinci, Kerem Doğan, Anıl Taş (Dk. 61 Mahmut Bozkurt), Mehmet Koçak, Taha Kınacı, Serkan Erdoğan


Kayserigücü: Samet Kavun, Mert Zincir (Dk. 61 Adem Erül), Harun Aydın, Mehmethan Karahan, Murat Çevik, Yusuf Şengül, Zekai Kepzköy, Adem Halis, Yahya Kızmaz (Dk.46 Akif Keman), Can Altıntepe, Umut Yılmaz


Goller: Taha Kınacı Dk. 44 ve 45(pen) , Mehmet Koçak Dk. 60 (Demirspor), Murat Çevik Dk. 25 , Harun Aydın Dk. 80 , Zekai Kepezköy Dk. 88 (Kayserigücü)


Kırmızı Kartlar Taha Kınacı Dk. 90 (Demirspor) , Yusuf Şengül Dk. 90 (Kayserigücü)

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