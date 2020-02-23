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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan maçta Anadolu Yıldızları önünde iki kez yenik duruma düşen OSB Atletikspor, sahadan 3-2 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapattı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan maçta Anadolu Yıldızları önünde iki kez yenik duruma düşen OSB Atletikspor, sahadan 3-2 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapattı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Erkan Kırçıl, Yılmaz Barkın Baygül, Mustafa Boylu


Anadolu Yıldızları: Hakan Akgüneş, Oğuzhan Şimşek, Tevfik Sarıkaya, Hasan Dalkılı (Baran Ayar), Ali Yıldız, Batuhan Şahin, Eray Yazılıtaş, Mustafa Yılmaz, Muhammed Emre Şahin, Murat Aydın , Berat Aydemir


OSB Atletikspor: Adem Özdemir, Yiğit Başaran Hava, Melih Ali Görgülü (Dk. 46 Nedim Alibaşoğlu), Tuğrul Çetin, İlhan Sefa Köroğlu (Dk. 42 Abdullah Arpaç), İsa Bıçak (Dk. 60 Ömer Yıldız), Emirhan Kersanlı, Çağlar Aras, Abdullah Mortaş, Çağrı Doğan, Furkan Batar


Goller: Berat Aydemir Dk. 15 ve 35 (Anadolu Yıldızları), Emirhan Kersanlı Dk. 20 , Abdullah Mortaş Dk. 63 , Furkan Batar Dk. 82 (OSB Atletik)

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