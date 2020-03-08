Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde üst sıraları hedefleyen Anadolu Yıldızları, ligde tutunma mücadelesi veren rakibi Özvatan Gençlikspor’u 5-1 mağlup etti.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde üst sıraları hedefleyen Anadolu Yıldızları, ligde tutunma mücadelesi veren rakibi Özvatan Gençlikspor'u 5-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz, Harun Soyeşik, Yusuf Adsalmış
Anadolu Yıldızları: Hakan Ertan Akgüneş, Oğuzhan Şimşek (Dk. 80 Furkan Kılıç), Samet Atsız (Dk. 70 Teyfik Sarıkaya), Ali Yıldız, Gökhan Mutlu, Batuhan Şahin, Eray Yazılıtaş (Dk 75 Lokman Arslan), Mustafa Yılmaz, Muhammed Emre Şahin, Murat Aydın, Berat Aydemir
Özvatan Gençlik: Furkan Bilir, Mehmet Hançer, Engin Kaya, Selim Aslan, Ali Callak (Dk. 70 Oğuzhan ), Ertuğrul Callak, Cambaz Halil Arıçboğa, Yusuf Başo, Mustafa, Hakan Yıldız, Alperen Baykuş
Goller: Muhammed Emre Şahin Dk. 5 , Murat Aydın Dk. 18 ve 88 , Berat Aydemir Dk. 60 ve 80 (Anadolu Yıldızları) , Engin Kaya Dk. 2 (Özvatan)