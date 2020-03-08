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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin güçlü iki ekibinin karşılaşmasında Erkiletspor’u 3-1 mağlup eden Gençlerbirliği 3 puanın sahibi oldu.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin güçlü iki ekibinin karşılaşmasında Erkiletspor'u 3-1 mağlup eden Gençlerbirliği 3 puanın sahibi oldu.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Hakan Çam, Abdulkadir Keğin, Onur Arifoğlu


Gençlerbirliği: Kamil Ateş, Abdullah Büyükelbaşı, Serhat Pakır, Hacı Mert Cingöz, Fatih Aktaş, Eren Demir, Yunus Emre Mert (Dk. 78 Sezai Küçük), Ahmet Topal (Dk. 90 Enes Atcı), Burak Polat, Yunus Emre Şahin, Samed Aydın


Erkiletspor: İbrahim Timurcuoğlu, Yusuf Emre Erdel, Muammer Savaş, Hüseyin Yalçın, Murat Taha, Sadri Şimşek, Atila Sönmez (Dk. 46 Bahadır Sadık Üçel), Cabbar Demir (Dk. 46 Şahin Topal), Yasin *, Eren (Dk. 39 İbrahim Eren Ateş), Halil Coşgun


Goller: Samed Aydın Dk. 40 , Burak Polat Dk. 55 , Yunus Emre Mert Dk. 80 (Gençlerbirliği) , Yasin Dk. 70 (Erkiletspor)


Kırmızı Kart: Samed Aydın Dk. 45 (Gençlerbirliği)

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