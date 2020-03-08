Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirvenin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor, zayıf rakibi Talas Anayurtspor'u 5-1 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.

Stat: Argıncık 2 Nolu Saha

Hakemler: Mehmet Altıpanmak, Fulya Fırat, Esra Yılmaz

Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy, Abdulbaki Arısoy, Yiğit Yılmaz, İsmail Can Erbaş, Abdullah Enes Ozan, Yasin Eker, Mesut Aktaş, Cengizhan Güler, Utku Mesut Erdem, Berkay Arı, Aziz Kaan Hasdemir

Talas Anayurtspor: Mehmet Çetinkaya, Recep Tayyip Atmaca, Özgür Çiçek, Furkan Akbaş, Doğan Bilgin, Berkehan Özsoy, Deniz Güngör, Serhat Sarıbuğa, Fethi Kaplan, Yusuf Efe Fidan, Eren Alkan

Goller: Berkay Arı DK. 30 ve 65 , Aziz Kaan Hasdemir Dk. 42 , Utku Mesut Erdem Dk. 70 , İsmail Can Erbaş Dk. 82 (Kocasinan Şimşekspor) , Eren Alkan Dk. 58 (Talas Anayurtspor)