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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde zirvenin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor, zayıf rakibi Talas Anayurtspor’u 5-1 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirvenin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor, zayıf rakibi Talas Anayurtspor'u 5-1 mağlup ederek haftayı üç puan ile kapattı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Mehmet Altıpanmak, Fulya Fırat, Esra Yılmaz


Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy, Abdulbaki Arısoy, Yiğit Yılmaz, İsmail Can Erbaş, Abdullah Enes Ozan, Yasin Eker, Mesut Aktaş, Cengizhan Güler, Utku Mesut Erdem, Berkay Arı, Aziz Kaan Hasdemir


Talas Anayurtspor: Mehmet Çetinkaya, Recep Tayyip Atmaca, Özgür Çiçek, Furkan Akbaş, Doğan Bilgin, Berkehan Özsoy, Deniz Güngör, Serhat Sarıbuğa, Fethi Kaplan, Yusuf Efe Fidan, Eren Alkan


Goller: Berkay Arı DK. 30 ve 65 , Aziz Kaan Hasdemir Dk. 42 , Utku Mesut Erdem Dk. 70 , İsmail Can Erbaş Dk. 82 (Kocasinan Şimşekspor) , Eren Alkan Dk. 58 (Talas Anayurtspor)

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