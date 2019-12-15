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Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U19 Liginde Kayseri Yolspor dün oynadığı maçta Özvatan Gençlikspor 5-1 mağlup ederek, 3 puanın sahibi oldu.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Hacı Güverti, Rıza Öztürk, Mustafa Bulduk


Kayseri Yolspor U19: İmdat Mercan, Murat Akbulut, Hamit Doğan, Efehan Çimen, Birhat Yağbasan, (Dk.70 İsmail Yıldırım), Yasin Tarım, İbrahim Doğukan Örnek, Yunus Güneri, (Dk.72 Ali Osman Ergüner), Mustafa Saylağ, (Dk.60 Kaan Sağnak), Samet Uçar, Bahattin Can Ardıç


Özvatan Gençlikspor U19: Furkan Bilir, Cambaz Halil Arıboğa, Tolgahan Tepeli, (Dk.80 Ali), Mehmet Hançer, İsa Durmuş Karadaş, Engincan Sarıkaya, Mehmet Sarıçay, Umut Erman Kayalı, Engin Kaya, (Dk.80 Yusuf Yıldız), İbrahim Özdin, Oğuz Çiftçi


Goller: Samet Uçar Dk.8, Hamit Doğan Dk.17, Bahattin Can Ardıç Dk.35, Birhat YAğbasan Dk.42, Ali Osman Ergüner Dk.86 (penaltı) (Kayseri Yolspor U19), Engin Kaya Dk.26 (Özvatan Gençlikspor U19)

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