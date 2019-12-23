Kayseri Birinci Amatör Küme'de nefesler tutuldu

Her iki grupta bu hafta sonu oynanan bir birinden önemli karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar çıktı. A Grubunda Başakpınar Belediyespor liderliğini sürdürürken, B Grubunda ise Kayserigücü FK, Tomarza Belediyespor ve Gültepespor şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor.

A Grubu Maç Sonuçları

Başakpınar Belediyespor 3-0 Kayseri Yavuzspor

Amarat Gençlikspor 3-2 Yeni Esenspor

Esentepespor 1-2 Yerköyspor

Erciyes Reşadiye Gençlikspor 3-1 Argıncıkspor

Güneşspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)

B Grubu Maç Sonuçları

Gültepespor 2-1 Sanayi Esnafspor

Kayserigücü FK 3-1 Makfitspor

Kayseri OSB Atletikspor 0-0 Akkışla Gençlikspor

Tomarza Belediyespor 3-1 Palasspor

Argıncık Esnafspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)

Kafkasspor (BAY)