Kayseri Birinci Amatör Küme'de nefesler tutuldu

Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan devam ediyor.
Her iki grupta bu hafta sonu oynanan bir birinden önemli karşılaşmalarda sürpriz sonuçlar çıktı. A Grubunda Başakpınar Belediyespor liderliğini sürdürürken, B Grubunda ise Kayserigücü FK, Tomarza Belediyespor ve Gültepespor şampiyonluk için kıyasıya yarışıyor.
A Grubu Maç Sonuçları
Başakpınar Belediyespor 3-0 Kayseri Yavuzspor
Amarat Gençlikspor 3-2 Yeni Esenspor
Esentepespor 1-2 Yerköyspor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor 3-1 Argıncıkspor
Güneşspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)
B Grubu Maç Sonuçları
Gültepespor 2-1 Sanayi Esnafspor
Kayserigücü FK 3-1 Makfitspor
Kayseri OSB Atletikspor 0-0 Akkışla Gençlikspor
Tomarza Belediyespor 3-1 Palasspor
Argıncık Esnafspor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen)
Kafkasspor (BAY)