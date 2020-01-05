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Kayseri Birinci AmatörKüme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu’nda alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın mücadelesinde Amarat Gençlikspor’u 2-0 yenen Güneşspor, önemli bir avantaj elde etti.

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın mücadelesinde Amarat Gençlikspor'u 2-0 yenen Güneşspor, önemli bir avantaj elde etti.


Stat Argıncık 1 Nolu


Hakemler: Erdem Sarıaslan, Kemal Hattatioğlu, Serkan Yıldırım


Güneşspor: Ömer Sefa Tuna, Furkan İmdat, Cengizhan Bakar, Memiş Duran Kalalı, Enes Güler, Kürşat Cengiz, Mehmet Yenilmez, Osman Rızvan, Ali Yerlitaş ( Dk. 58 Abdulsamet Göktaş), Mehmet Durdu, Turgut Vural (Dk. 85 Turgut Vural)


Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit, Burak Furkan Bakıcı, Ömer Buğra Tiryaki, Sedat Sönmez, Furkan Tağ, Muhammed Tarık Tiryaki (Dk. 58 İsmail Efe), Furkan Aydın, Serhat Bozdoğan, Ali Dalmış, Hakan Beydilli, Bayram Dinçer ( Dk. 70 Suat Polat)


Goller: Mehmet Durdu Dk. 78 , Cengizhan Bakar Dk. 82 (Güneşspor)


Kırmızı Kartlar: Mehmet Durdu Dk. Dk. 79 (Güneşspor) , Hakan Beydilli Dk. 90 , Burak Furkan Kınacı (Maç Sonu) (Amarat Gençlik)

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