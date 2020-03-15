Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi:

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 19.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 19. hafta maçında Anadomu Yıldızları'nı 3-0 yenen Kayseri Yolspor puanını 40'a çıkardı.
Stat: Argıncık 2 No'lu Saha
Hakemler: Oğuzhan Çadır, Mehmet Kaya, Emre Ünlü
Yolspor: Muhammet Ali Aksoy, Yakup Bülbül, Murat Akbulut, Hamit Doğan, Birhat Yağbasan, Okan Kılıç, Ali Osman Ergüner (Dk. 55 Talha Düzgün), Yasin Tarım, Mustafa Saylağ(Dk. 70 Hüseyin Uyarer), Samet Uçar, Bahattin Can Ardıç(Dk. 65 Tevikcan Albayrak)
Anadolu Yıldızları: Talha Gürsoy, Furkan Kılıç (Dk. 58 Muhammed Emre Şahin), Tevfik Sarıkaya (Dk. 52 Samet Atsız), Gökhan Mutlu, Ali Yıldız, Samet Ünsal Bulut, Mustafa Oktay, Mesut Göçe (Dk. 50 Murat Aydın), Baran Ayar, Eray Yazılıtaş, Oğuzhan Şimşek
Goller: Bahattin Can Ardıç (Dk. 20), Mustafa Saylağ (Dk. 50 ve 70 pen) (Yolspor)