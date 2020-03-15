İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Amatörküme U-19 Ligi:

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan 19.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 19. hafta maçında Anadomu Yıldızları'nı 3-0 yenen Kayseri Yolspor puanını 40'a çıkardı.


Stat: Argıncık 2 No'lu Saha


Hakemler: Oğuzhan Çadır, Mehmet Kaya, Emre Ünlü


Yolspor: Muhammet Ali Aksoy, Yakup Bülbül, Murat Akbulut, Hamit Doğan, Birhat Yağbasan, Okan Kılıç, Ali Osman Ergüner (Dk. 55 Talha Düzgün), Yasin Tarım, Mustafa Saylağ(Dk. 70 Hüseyin Uyarer), Samet Uçar, Bahattin Can Ardıç(Dk. 65 Tevikcan Albayrak)


Anadolu Yıldızları: Talha Gürsoy, Furkan Kılıç (Dk. 58 Muhammed Emre Şahin), Tevfik Sarıkaya (Dk. 52 Samet Atsız), Gökhan Mutlu, Ali Yıldız, Samet Ünsal Bulut, Mustafa Oktay, Mesut Göçe (Dk. 50 Murat Aydın), Baran Ayar, Eray Yazılıtaş, Oğuzhan Şimşek


Goller: Bahattin Can Ardıç (Dk. 20), Mustafa Saylağ (Dk. 50 ve 70 pen) (Yolspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.