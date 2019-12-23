Kayseri Birinci Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu lideri Başakpınar Belediyespor, sahasında ağırladığı en yakın takipçisi Yavuzspor'u 3-0 gibi net bir skor ile yenerek Süper Amatör küme'ye yükselme adına çok büyük bir avantaj elde etti.

Stat: Başakpınar Stadı

HAKEMLER: Burak Altunel, Osman Baruk, Deniz Apaçık

BAŞAKPINAR BELEDİYESPOR: Batuhan Karakoç, Ahmed Asaa Mohd, Samet Yılmaz, Umut Akyol, Furkan Ergin, Enes Koç, İsmail Erdi Halis, Harun Aslan, Salih Kamacı ( Dk. 90 Aziz Çelik), Bünyamin Coşkun, Resul Yıldırım

YAVUZSPOR: Anıl Tekin, Tolga Taşoluk, Burak Ekici, Birkan Çelik, Sedat Özdemir, Alper Demirel ( Dk. 75 Osman Cengiz), İsmail Mete, Tugay Taşoluk, Ramazan Bulmuş (Dk. 85 Selçuk Çalışkan), Ali Püsküllü, Görkem Gök (Dk. 46 Fatih Bağcı)

GOLLER: Resul Yıldırım Dk. 35 , İsmail Erdi Halis Dk. 84 , Bünyamin Coşkun Dk. 90