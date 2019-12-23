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Kayseri Birinci Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu’nda kendi evinde Argıncıkspor’u konuk eden Erciyes Reşadiye Gençlikspor, sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 22’ya çıkardı ve Süper Amatör Küme iddiasını devam ettirdi.

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda kendi evinde Argıncıkspor'u konuk eden Erciyes Reşadiye Gençlikspor, sahadan 3-2 galip ayrılarak puanını 22'ya çıkardı ve Süper Amatör Küme iddiasını devam ettirdi.


Stat: Başakpınar Stadı


Hakemler: Hakan Çam, Osman Baruk, Deniz Apaçık


Erciyes Reşadiye Gençlik: Fehim Çakmak, Paşacan Demirkaya, Hakan Bıyık, Tahsin Eraslan, Engin Aykut, Halil Eren, Kadir Yılmaz, Erdem Temir, Furkan Şanlı, Ahmet Fidan, Murat Tahmaz


Argıncıkspor: Ahmet Kepenek, Osman Kaş, Serhat Büyüksarı ( Dk. 60 Selim Azdeniz), Kaan Aşık, Kerem Göcek, Bahattin Baydemir, Menduh Çökük, Ahmet Arısoy, Emrah Arslan, Mevlüt Arslan, Fatih Çetinalp


Goller: Ahmet Fidan Dk. 15 , Murat Tahmaz Dk. 40 ve 84 ( Erciyes Reşadiye Gençlik ) ,Bahattin Baydemir Dk. 20 , Emrah Arslan Dk. 65 ( Argıncıkspor )

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