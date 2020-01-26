İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi 14.

hafta maçında zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları ile ligde kalma mücadelesi içindeki Demirspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Oğuzhan Çadır, Onur Aydın, Merve Dağcı


Demirspor U-19: Yusuf Satık, Alican Koçer, Emircan Koçer, Sefa Kaya, Yasin Karaevli, Behçet Ekinci, Kerem Doğan (Dk. 90 Murat Çakmak ?), Anıl Taş (Dk. 46 Hulis Sancak), Mehmet Koçak, Derviş Bayrak, Furkan Taha Kınacı


Anadolu YıldızlarıU-19: Talha Gürsoy, Nurettin Karaarslan (Dk. 46 Hasan Dalkılıç), Samet Atsız, Gökhan Mutlu, Ali Yıldız, Batuhan Şahin, Eray Yazılıtaş (Dk. 80 Baran Ayar), Mustafa Yılmaz, Karahan Hamurcu (Dk. 88 Lokman Arslan), Murat Aydın, Berat Aydemir


Goller: Mehmet Koçak Dk. 25 (Demirspor), Karahan Hamurcu Dk. 55 (pen) (Anadolu Yıldızları)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.