Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi 14.
hafta maçında zirve yarışı veren Anadolu Yıldızları ile ligde kalma mücadelesi içindeki Demirspor 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Oğuzhan Çadır, Onur Aydın, Merve Dağcı
Demirspor U-19: Yusuf Satık, Alican Koçer, Emircan Koçer, Sefa Kaya, Yasin Karaevli, Behçet Ekinci, Kerem Doğan (Dk. 90 Murat Çakmak ?), Anıl Taş (Dk. 46 Hulis Sancak), Mehmet Koçak, Derviş Bayrak, Furkan Taha Kınacı
Anadolu YıldızlarıU-19: Talha Gürsoy, Nurettin Karaarslan (Dk. 46 Hasan Dalkılıç), Samet Atsız, Gökhan Mutlu, Ali Yıldız, Batuhan Şahin, Eray Yazılıtaş (Dk. 80 Baran Ayar), Mustafa Yılmaz, Karahan Hamurcu (Dk. 88 Lokman Arslan), Murat Aydın, Berat Aydemir
Goller: Mehmet Koçak Dk. 25 (Demirspor), Karahan Hamurcu Dk. 55 (pen) (Anadolu Yıldızları)