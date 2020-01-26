Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 14. hafta maçında Yavuzspor'u 9-0 gibi farklı bir skor ile mağlup edenKocasinan Şimşekspor puanını 36'ya çıkartarak lider Talasgücü'nü takibini sürdürdü.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Rıza Öztürk, Kadir Çelikbaş, Aleyna Nur Karabulut

Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy, Yusuf Aslan, Yiğit Yılmaz, İsmail Can Erbaş, Abdullah Enes Ozan, Yasin Eker, Furkan Aslan, Cengizhan Güler, Serhat Uğur, Emircan Yıldırım, Batuhan Bozkurt Bolat

Yavuzspor: Emrecan Ademoğlu, Yusuf Şahin, Samet Dirgenalioğlu, Velican Özkan,Tolga Taşoluk, Harun Yılmaz, Enes Ulutaş, Mustafa Solak, Görkem Gök, Fatih Bağcı, Gökhan Bıyık

Goller: Serhat Uğur Dk. 10, 25, 50 ve 85 Furkan Aslan Dk. 17 ve 60, Emircan Yıldırım Dk. 40, Yiğit Yılmaz Dk. 80, Yasin Eker Dk. 72 (K.Sinan Şimşekspor)