Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nde oynanan maçta Talas Anayurtspor’un 3-0 üstünlük sağlarken, rakibi Özvatan Gençlikspor’un 7 kişinin altına düştüğü maç 65.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan maçta Talas Anayurtspor'un 3-0 üstünlük sağlarken, rakibi Özvatan Gençlikspor'un 7 kişinin altına düştüğü maç 65. dakikada sonuçlandı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Ahmet Çıtak, Resul Kural, Hakan Cankı
Talas Anayurtspor: Burak Kibar, Tayyip Atmaca, Özgür Çiçek, Doğan Çarboğa, Mehmet Ekrem Ök, Berke Han Özsoy, Doğan Bilgin (Dk. 56 Deniz Güngör), Serhat Sarıbuga, Eren Alkan, Fethi Kaplan (Dk. 64 Mert Yusuf Aslan), Yusuf Efe Fidan
Özvatan Gençlikspor: Halil İbrahim Turhan, Alperen Baykuş, Muhammed Gündoğan, Mehmet Hançer, Engin Kaya, Oğuz Çiftçi, Hakan Yıldız, Rahim, Ertuğrul Callak, Mehmet Sarıçay, Ali Callak
Goller: Doğan Bilgin Dk. 36 , Yusuf Efe Fidan Dk. 45, Mehmet Ekrem Ök Dk. 61 (Talas Anayurtspor)