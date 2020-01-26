Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 14.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 14. hafta mücadelesinde OSB Atletikspor'u 6-1 yenerek 14. hafta sonunda 14. galibiyetine imza attı.
Stat: Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Tolga Selvi, Nail Berkant Sarıkaya
Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, Kaan Haydar Şahin, Hanifi Güray Kepenek (Dk. 60 Mustafa Bayram ), Ahmet Karahan, Ali Avcı, Muharrem Sahar *xxx (Dk. 80 Ali Ilık), Emre Can Akkaya (Dk. 86 Kubilay Kaan Türk), Abdulsamet Demirel, Furkan Köylü, Dursun Erdem Yıldız
OSB Atletikspor: Ali Birol, Muzaffer Sekmen, Yusuf Aydoğdu, Muhammed Yasin Bilir, Emre Ateş, Emre Karakaya (Dk. 77 Mustafa Gökay Kılıçkaya), Hüseyin Can Taş, Mustafa Yeşil, Ömer Yıldız, Çağrı Doğan (Dk. 55 Furkan Batar), Mehmet Akif Gürkan
Goller: Abdulsamet Demirel Dk. 50, 78 ve 87 , Emre Can Akkaya Dk. 85, Uğur Taşpınar Dk. 55 (pen), Ali Ilık Dk. 90 (Talasgücü Belediyespor) , Mehmet Akif Gürkan Dk. 4 (OSB Atletikspor)
Kırmızı Kart: Yusuf Aydoğdu Dk. 58 (OSB Atletikspor)