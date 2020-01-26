İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kayseri Birinci Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi’nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 14.

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin namağlup lideri Talasgücü Belediyespor, 14. hafta mücadelesinde OSB Atletikspor'u 6-1 yenerek 14. hafta sonunda 14. galibiyetine imza attı.


Stat: Argıncık 1 Nolu Saha


Hakemler: Cemal Emre Gömeç, Tolga Selvi, Nail Berkant Sarıkaya


Talasgücü Belediyespor: Gürsel Can Koçer, Uğur Taşpınar, Kaan Haydar Şahin, Hanifi Güray Kepenek (Dk. 60 Mustafa Bayram ), Ahmet Karahan, Ali Avcı, Muharrem Sahar *xxx (Dk. 80 Ali Ilık), Emre Can Akkaya (Dk. 86 Kubilay Kaan Türk), Abdulsamet Demirel, Furkan Köylü, Dursun Erdem Yıldız


OSB Atletikspor: Ali Birol, Muzaffer Sekmen, Yusuf Aydoğdu, Muhammed Yasin Bilir, Emre Ateş, Emre Karakaya (Dk. 77 Mustafa Gökay Kılıçkaya), Hüseyin Can Taş, Mustafa Yeşil, Ömer Yıldız, Çağrı Doğan (Dk. 55 Furkan Batar), Mehmet Akif Gürkan


Goller: Abdulsamet Demirel Dk. 50, 78 ve 87 , Emre Can Akkaya Dk. 85, Uğur Taşpınar Dk. 55 (pen), Ali Ilık Dk. 90 (Talasgücü Belediyespor) , Mehmet Akif Gürkan Dk. 4 (OSB Atletikspor)


Kırmızı Kart: Yusuf Aydoğdu Dk. 58 (OSB Atletikspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.