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Kayseri Bölge Karma ikinci maçını kazandı

UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden Kayseri Bölge Karması, ikinci maçında Finlandiya ekibi Tampere’yi 2-1 mağlup etti.

UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden Kayseri Bölge Karması, ikinci maçında Finlandiya ekibi Tampere'yi 2-1 mağlup etti.


Kayseri Bölge Karması, İstanbul Beylerbeyi 75. Yıl Stadı'nda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan Kayseri Bölge Karma'yı galibiyeti getiren golleri Dursun Erdem Yıldız ve Yusuf Karaboğa'ya attı. Kayseri Bölge Karma Finlandiya maçı sonu büyük saha içerisinde büyük sevinç yaşadı. Kayseri Bölge Karması UEFA Regions Cup TFF Bölge Karmaları Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü maçını 8 Kasım'da Saat 15.30'da Portekiz ekibi Lizbon ile oynayacak.

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