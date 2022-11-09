Kayseri Bölge Karması elendi

Kayseri Bölge Karması, UEFA Regions Cup'ta Lizbon'a 3-0 mağlup olarak elendi.

Amatör takımlar düzeyinde Avrupa'nın en önemli organizasyonu olan ve Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası grup müsabakalarında Türkiye'yi temsil eden Kayseri Bölge Karması, 3. Grup'taki üçüncü ve son maçında Portekiz temsilcisi Lizbon'a 3-0 yenilerek kupadan elendi.

Beylerbeyi 75. Yıl Stadyumu'ndaki maçta, Portekiz temsilcisinin gollerini 9. dakikada Ivo Dias, 65. dakikada Renato Martins ve 83. dakikada David Cardoso attı. Lizbon ekibi, 3 maçta topladığı 6 puanla lider olarak finallere yükselirken, Kayseri Bölge Karması ise grupta 3 puanla 4. sırada yer aldı.

Kayseri Bölge Karması, ilk maçında Belarus'tan Kolos Cherven'e 3-0 mağlup olmuş, ikinci maçında Finlandiya'dan Tempere'yi 2-1 yenmişti.