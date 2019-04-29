Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantısı'nın 6.'sı yapıldı

Çevre illerdeki ortopedistlerin de katıldığı Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantıları'nın 6. toplantısı gerçekleştirildi. Prof. Dr. Sinan Karaoğlu ve Acıbadem Kayseri Hastanesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bilimsel toplantıda uzmanlar, bilgilerini meslektaşlarıyla paylaştı.

Acıbadem Kayseri Hastanesi'nin ev sahipliğinde olan ve geleneksel hale dönüşen Kayseri Bölgesel Ortopedi Toplantıları'nın 6.sı, 26 Nisan 2019, Cuma günü ortopedi uzmanlarının yanı sıra fizik tedavi uzmanı ve fizyoterapistlerin de katılımıyla gerçekleşti.

Ev sahipliğini yapan Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, bu toplantıların uzmanların birbirlerine deneyim ve bilgi aktarımı açısından çok önemli olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Acıbadem Kayseri Hastanesi olarak uzmanların bir araya gelip yeni gelişmeleri tartışacağı bir ortam oluşturmak için 6 ay önce yola çıktık ve yalnızca Kayseri değil, çevre il ile ilçelerde bulunan hem ortopedi hem fizyoterapi gibi diğer uzmanlık dallarına da açık bir toplantılar serisi düzenlemeye karar verdik. Meslektaşlarımızın ilgiyle takip ederek katıldığı ve mesleki gelişimimizde önemli olan bu toplantıların bu eğitim döneminde sonuncusunu yapıyoruz. Önümüzdeki ay Ramazan ayının başlaması, sonrasında da yaz dönemine giriyor olmamız nedeniyle, Eylül ayından itibaren tekrar devam etmek üzere bu toplantılara bir müddet ara vereceğiz.''

Toplantının konu ve konuşmacıları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Sinan Karaoğlu “Bu toplantıda diz eklemindeki hareket kısıtlılıkları konusunda son yaklaşımlara ve quardicepsplasti konusuna; omuz çıkıklarında hastaya göre ameliyat kararları alınması gerekliliğine; ve ayrıca total kalça protez uygulamalarında ortaya çıkabilecek planlama hataları ve komplikasyonlar konularına yer verdik” dedi.

Bilimsel moderatörlüğü Doç. Dr. Murat Korkmaz tarafından yapılan toplantıda; “Artrofibroziste yaklaşım ve Quadricepsplasti” konusunu Prof. Dr. Hakan Özsoy, “Omuz Anterior İnstabilitesi; Kime, Ne Zaman, Hangi ameliyat?” konusunda Prof. Dr. Ata Can Atalar; “Total Kalça Protezinde Planlama Hataları, Komplikasyonlar” konusunda ise Prof. Dr. Ali Baktır sunum yaparak bilgilerini aktardı. Aynı zamanda katılımcılar kendi alanları ile ilgili vakalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.