Kayseri Bölgesi Hakemleri sezonu açtı

Sümer Stadı'nda yapılan sezon açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AK Parti Kayseri Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, Eski Süper Lig Gözlemcisi Galip Bitigen, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, TFFHGD Kayseri Şubesi Başkanı Necati Selçuk Şahin, Türkiye Futbol Federasyonu Kayseri Bölge Müdürü Vahdi Elbaşı, Saha Komiserleri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Şinasi Acar, Eski İl Hakem Kurulu Başkanları ile Dernek Başkanları ve Kayseri Bölgesi Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar katıldı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Necati Selçuk Şahin yaptığı açıklamada; “2021-2022 sezonu Kayseri hakemliği ve Türk hakemliği için hayırlı uğurlu olsun. Açılışımızda bizi yalnız bırakmayan başta şehir dışından gelen misafirlerimiz olmak üzere burada olan herkese en kalbi duygularımla ve yönetim kurulum adına selamlıyorum. Küresel salgının tüm dünyayı etkilediğini biliyoruz. Müsabakaların başladığı bu dönemde başta sağlık bakanlığı olmak üzere sağlık tedbirlerine harfiyen uyulması gerektiğini hatırlatıyorum. Tüm dünyayı etkilediği gibi hakem ve gözlemcileri maddi, manevi olarak derinden etkilemiştir. Cenabi Allah'tan bu belayı bir an öne def etmesini diliyorum. Futbolun ön plana çıktığı yine futbolun tüm unsurlarının birbirine karşı saygılı olduğu yapılan müsabakalardaki mücadele ve centilmenliğin en üst seviyede olduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum. Biz hakemlere düşen görevde bu müsabakalarda korkmadan, çekinmeden, cesur en önemlisi adalet duygusunun revana yaptığı sakatlıksız, hastalıksız bir sezon diliyorum. Dernekte göreve geldiğimizden beri hak ettiği birlik ve beraberliğin yakalandığı inancındayım. Bu çerçevede pandeminin etkisinin azalmasıyla derneğinin yapacağı faaliyetler de tekrardan lokomotif olma özelliği kazanacaktır. Dernek olarak göreve geldiğimiz günden beri çatışmalardan uzak hareket etmenin birlikte olmanın bir güç olduğuna inandığımız dan dolayı İl Hakem Kurulu, Bölgesel Hakem Kurulu ve Merkez Hakem Kurulu ile ilişkilerimizi en üst seviyede tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın. Hakemlerin ve Gözlemcilerin sosyal haklarını hak ve hukuklarını yüksek sesle söylemeye devam edeceğiz. Yine dernek olarak Kayseri Hakem ve Gözlemci sayılarının artması için ilgili kurumlara çağrı yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Törende yeni sezonda bir üst klasmana yükselen gözlemciler ve hakemlere tek tek plaket verildi. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.