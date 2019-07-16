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Kayseri Bölgesi klasman hakemleri belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu, 2019-2020 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve gözlemcileri açıkladı.


Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından onaylanan hakem ve gözlemci klasmanlarında Kayseri Bölgesi'nden toplam 16 isim yer aldı. Açıklanan klasman listesinde yer alan Kayseri Bölgesi hakemleri ve klasmanları şu şekilde:


ÜST KLASMAN


ABDULKADİR BİTİGEN


ÜST KLASMAN YARDIMCI HAKEM


MUSTAFA SAVRANLAR


KLASMAN HAKEM LİSTESİ


ALİM KANDEMİR


NECATİ SELÇUK ŞAHİN


KLASMAN YARDIMCI HAKEM LİSTESİ


AHMET ULU


ALİ ETLİKCİ


HACI MEHMET EKMEKYERMEZ


HALİT KARACABAY


HÜSEYİN OTYAKMAZ


LEVENT YEŞİLYURT


OSMAN BARUK


RECEP GÜNEŞ


SUHA ADIYAMAN


BÖLGESEL HAKEM LİSTESİ


BURAK ALTINEL


CEM ERAY EŞMEKAYA


RAMAZAN HAYMANA

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