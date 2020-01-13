Kayseri Büyük Erkekler Basketbol Ligi'nde heyecan artıyor

A Grubu'nda yenilgisiz 3 takım VASK, İstem Koleji ve Sami Yangın Anadolu Lisesi, B Grubu'nda ise yenilgisiz 2 takım Haskebol GSK ve Sahabiyespor yollarına emin adımlarla devam ediyorlar.

A Grubu'nun yenilgisiz 2 takımı VASK ve İstem Koleji bugün akşam saat 18.00'de Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. B grubunun yenilgisiz 2 takımı Hasketbol GSK ile Sahabiyespor ise 15 Ocak Çarşamba günü saat 18.00 ‘de Atatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecekler. 7 Şubat'a kadar sürecek olan grup müsabakaları sonucunda gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar 9 Şubat'ta yarı finallerde karşı karşıya gelecek. 12 Şubat'ta oynanacak olan final maçı ile Kayseri Büyük Erkekler Şampiyonu belli olacak.