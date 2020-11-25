Kayseri Büyükler Masa Tenisi İl birinciliği yapıldı

21-22 Kasım 2020 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi Masa Tenisi Spor Salonunda düzenlenen müsabakalara toplamda 22 sporcu katıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda 1. Emrah Aydın, 2. Umut Yılmaz, 3. Yakup Gültekin ve 4. Metin Bolu oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.