Kayseri Büyükşehir, 11.11'de 5 bin fidan ile geleceğe nefes oldu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı kararı ile her yıl 'Milli Ağaçlandırma Günü' dolayısıyla devam eden kampanyaya bu yıl da katkı sağladı. Büyükşehir, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla bir günde 5 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülen ‘Milli Ağaçlandırma Günü' etkinliği çerçevesinde Gesi Mesire Alanı'na fidan dikti. Yeşil alan konusuna özel önem veren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi, Gesi Mesire Alanı doğusunda gerçekleştirilen ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirdi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personelinin de hazır bulunduğu etkinlikte Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı personeli, 5 bin fidanı toprakla buluşturdu. Fidan dikimine katılan Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Mustafa Türkmen, yaptığı açıklamada; “Bugün 11 Kasım 2022 Cuma, saat 11.11'de Gesi'de Büyükşehir Belediyemizin mesire alanının arka tarafında ağaçlandırma çalışması yapıyoruz. 5 bin kadar 1 metrelik çam fidanı dikiyoruz. Ayrıca aşağı yamaçlardaki bölümlere elemanlarımız daha önce parklardan topladıkları meşe palamutu, atkestanesi gibi tohumları ektiler. İnşallah onlar da yamaçları ağaçlandıracak” diye konuştu. Türkmen, Büyükşehir Belediyesi olarak daha yeşil Kayseri için çalıştıklarını belirterek; “Böylece cumhurbaşkanlığımızın yapmış olduğu faaliyete Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermiş olduk” dedi.

Büyükşehir'in fidan dikimi devam edecek

Yapılan ve yapılacak olan ağaçlandırma ile çiçek ekimi faaliyetlerinde daha yeşil ve temiz bir Kayseri hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı sonbaharında ağaçlandırma ve çiçeklendirme etkinlikleri ile adeta şehre nefes oluyor. Bu çerçevede 2022 yılı sonbaharında 26 Ekim 2022'de Sivas Yolu Kayseri İl Göç İdaresi önüne bin 100 fidan, 11 Kasım 2022'de Gesi Ağaçlandırma alanına 5 bin fidan dikimi yapan Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım 2022'de ise Sarımsaklı barajı ağaçlandırma alanına 5 bin fidan, Yeşilhisar Millet Bahçesi ve çevresindeki yamaçlara 5 bin fidan, Erkilet Hıdırellez çevresi yamaçlarına 5 bin fidan, yeni raylı sistem hatlarına 400 bin çit bitkisi, yeni bulvarlara 5 bin fidan, 2 milyon mevsimlik çiçek, 1 milyon lale ve sümbül, 50 bin süs bitkisi ve 100 bin metrekare çim alan yapımı gerçekleştirecek.